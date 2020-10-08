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  • Diyarbakır Barosu'nun "Avukat" diye tanıttığı PKK'lı terörist gözaltına alındı!
08 Ekim 2020 Perşembe 00:27 | Son Güncelleme:

Diyarbakır Barosu'nun "Avukat" diye tanıttığı PKK'lı terörist gözaltına alındı!

Diyarbakır Barosu'nun "Avukat" diye tanıttığı PKK'lı terörist gözaltına alındı!

Diyarbakır'da kırmızı kategorideki etkisiz hale getirilen teröristle fotoğrafları bulunan kişinin Diyarbakır Barosu'na kayıtlı örgüt üyesi bir avukat olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirildiği Yıldırım-7 operasyonunda ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan inceleme sonrası terörist ile ilgili dikkat çeken bağlantılar tespit edildi.

Kırmızı kategorideki teröriste en yakın konumda bulunan teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi. Terörist, jandarmada ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 03 Ekim'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 teröristin etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda "Kırmızı" kategoride sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu "Amara Doktor" kod adlı "Müzeyyen Aydınlı" olduğu tespit edilmişti.

Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyaller ve fotoğraflara da el konuldu. Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi şekilde çektirilmiş fotoğraflarına yapılan incelemede fotoğraftaki kadının kimliği ortaya çıktı.

Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli Avukat) olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı belirlendi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

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