Diyarbakır anneleri umudunu büyüttü

Ağrılı anne Süheyla Demir, 2014 yılında gazetecilik mesleği hayaliyle lise okuyup üniversite sınavlarına hazırlanırken terör örgütü PKK üyelerince kandırılıp dağa çıkarılan kızının döneceği günü umutla bekliyor.

NÖBETE DEVAM EDECEK



Anne Demir, küçük kızı Asmin ile çareyi 3 Eylül’de oturma eylemine katılmakta buldu. Minik kızı ile aylarca Diyarbakır’da eylemde yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evine dönen anne Demir, normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar “evlat nöbeti”ne katılacak.