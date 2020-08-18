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18 Ağustos 2020 Salı 00:02 | Son Güncelleme:

Diyarbakır anneleri umudunu büyüttü

Diyarbakır anneleri umudunu büyüttü

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bazı ailelerin evlatlarına kavuşması, Ağrı'da lise öğrencisiyken 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak kaçırılan Hayal Demir'in ailesini umutlandırdı.

Ağrılı anne Süheyla Demir, 2014 yılında gazetecilik mesleği hayaliyle lise okuyup üniversite sınavlarına hazırlanırken terör örgütü PKK üyelerince kandırılıp dağa çıkarılan kızının döneceği günü umutla bekliyor.

NÖBETE DEVAM EDECEK

Anne Demir, küçük kızı Asmin ile çareyi 3 Eylül’de oturma eylemine katılmakta buldu. Minik kızı ile aylarca Diyarbakır’da eylemde yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evine dönen anne Demir, normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar “evlat nöbeti”ne katılacak. 

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