Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 427'nci gününe girdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 427'nci gününe girdi.

AA'nın aktardığı habere göre, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi.

Kızını HDP'den istediğini ifade eden Arslan, şunları dedi:

"Kızımı nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Eylemimizi sürdüreceğiz. Kızım gelene kadar buradan kalkmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. Kızım, beni görüyorsan geri gel. 19 ailenin çocuğu geldi. Sen de 20'nci ol. İnşallah kızım gelir."

"OĞLUM, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OL"



Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da eylemlerinde kararlı olduklarını aktardı.

Nöbet tutan anne ve babalar olarak HDP'den çocuklarını istediklerini dile getiren Aydın, şu şekilde konuştu:

"14-15 yaşındaki çocuklarımızın suçu neydi? HDP, 'Çocuklar kendi iradesiyle gitmiş.' diyor. 15 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. Devletimiz 19 evladı ailesine kavuşturdu. İnşallah sen de gelirsin."

Aydın, evladının vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını istediğini belirterek, oğluna seslenip, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik güçlerine teslim ol, bu hasretlik bitsin artık."