Diyarbakır annelerine bir müjde daha: 19'uncu kavuşma gerçekleşti
Diyarbakır'da, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine Erzurum'dan katılan Coşkun ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuştu. Coşkun ailesinin de oğulları İbrahim'e kavuşmasıyla çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 19'a yükseldi.
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Coşkun ailesinin hasreti son buldu. Güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşayan aile, oğulları İbrahim'e sarılarak gözyaşı döktü.
AA'da yer alan habere göre, Erzurum'dan 15 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Coşkun ailesinin, 6 yıl önce 19 yaşında Muğla'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirttikleri oğulları İbrahim, İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince yürütülen ikna çalışması sonucu, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
19 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Coşkun ailesinin de oğulları İbrahim'e kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 19'a yükseldi.