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Diyarbakır annelerine beyaz tülbentli destek

Diyarbakır annelerine beyaz tülbentli destek

Barışın simgesi beyaz tülbentli 200 kadın, HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler için Diyarbakır’a geldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir destek de Ağrılı annelerden geldi. Beyaz tülbent takan 200 anne, ailelere destek ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı. Ailelerle tek tek görüşen Ağrılı beyaz tülbentli anne Saltanat Kaya, “Bizim de evlatlarımız var, biz de annelerin evlatlarının bulunmasını istiyoruz. Biz onlara destek için geldik, Allah hepsine yardım etsin” dedi. Beyaz tülbentli annelerden Fatma İncer ise Kürt, Türk fark etmeksizin bir olduklarını dile getirdi: “Biz Müslümanız Ağrı’dan onlar için geldik” diye konuştu. Aileler ziyaret sonunda ‘kahrolsun PKK’ sloganları attı.

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