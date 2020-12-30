Diyarbakır annelerinden AİHM'nin Demirtaş kararına tepki

Evlat nöbetinde 484'üncü günü geride bırakan Diyarbakır anneleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına tepki gösterdi.

TRT Haber'de verilen habere göre, teröre karşı seslerini yükselten aileler ile HDP'liler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

"BENİM CEYLAN'IMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?"



Üniversite okurken kaçırılan kızı Ceylan için eyleme katılan anne Türkan Mutlu, kendi çocuklarının özgürlüğünü sordu.

Kızı için haykıran anne Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istiyorlar, benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı, o küçücük çocuklara eğitim olacaktı."

EVLAT NÖBETİ DEVAM EDİYOR



Evlat nöbetinde 484'üncü günü geride bırakan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor.

181 ailenin katılımı ile devam eden evlat nöbetinde anne ve babalar kararlı.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemi devam edecek.