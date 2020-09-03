Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 1 yılı geride bıraktı

Diyarbakır annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti birinci yılını doldurdu.

AA'da yer alan habere göre; HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocuklarının fotoğrafının yer aldığı yaklaşık 25 metre uzunluğunda pankart açtı. Terör örgütü PKK ve HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAKİLER SESİMİZİ DUYDU"



Oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, gazetecilere, HDP'nin çocuklarını dağa gönderdiğini söyledi.

Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını kaydeden Aydın, "HDP milletvekilleri çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor, Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum ediyor. Biraz vicdan varsa utansınlar artık. Gelsinler Kürt ailelerinin çocuklarını nasıl dağa göndermişlerse öyle de getirsinler. Bir yıldır bunların kapısındayız." diye konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş da kaçırılan oğlunun 150 metre yerin altında olduğunu anlatarak, "Dünyanın öbür ucundakiler sesimizi duydu, bunlar ne yazık ki duymadı, duymak istemedi. Bir an önce çocuklarımızın kurtulmasını ve bırakılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Celil Beğdaş ise seslerini duyuran basın mensuplarına teşekkür ederek, "Milletvekillerine sesleniyorum, buyurun sizin çocuklarınız nerede bizimkiler nerede. Artık yeter diyoruz. Evlatlarımızı geri istiyoruz." dedi.

❝DİYARBAKIR ANNELERİNE SELAM OLSUN❞



İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde 1 yılı geride bırakan anneleri unutmadı.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan, cesur annelere...Diyarbakır Annelerine selam olsun!" ifadelerini kullandı.

365 gündür...



Tam bir yıldır teröre meydan okuyan

Cesur Annelere...



Diyarbakır Annelerine selam olsun! — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 3, 2020

"AİLELERİN YANINDAYIZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerinin 1'inci yıl dönümünde ailelere destek oldu.

Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 1. yılı. Evlatlarını eli kanlı terör örgütünün elinden almak için eylem yapan aileler destansı bir mücadele ortaya koyuyor. Evlatlarını terör bataklığından kurtarmak isteyen ailelerin yanındayız."