Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4386
  • 8,7934
  • 461.767
  • 1083.31
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 1 yılı geride bıraktı
03 Eylül 2020 Perşembe 13:52 | Son Güncelleme:

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 1 yılı geride bıraktı

Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 1 yılı geride bıraktı
AA

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbetinde 1 yılı geride bıraktı. İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde 1 yılı geride bırakan annelere selam gönderdi.

Diyarbakır annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti birinci yılını doldurdu.

AA'da yer alan habere göre; HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocuklarının fotoğrafının yer aldığı yaklaşık 25 metre uzunluğunda pankart açtı. Terör örgütü PKK ve HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAKİLER SESİMİZİ DUYDU"

Oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, gazetecilere, HDP'nin çocuklarını dağa gönderdiğini söyledi.

Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını kaydeden Aydın, "HDP milletvekilleri çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor, Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum ediyor. Biraz vicdan varsa utansınlar artık. Gelsinler Kürt ailelerinin çocuklarını nasıl dağa göndermişlerse öyle de getirsinler. Bir yıldır bunların kapısındayız." diye konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş da kaçırılan oğlunun 150 metre yerin altında olduğunu anlatarak, "Dünyanın öbür ucundakiler sesimizi duydu, bunlar ne yazık ki duymadı, duymak istemedi. Bir an önce çocuklarımızın kurtulmasını ve bırakılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Celil Beğdaş ise seslerini duyuran basın mensuplarına teşekkür ederek, "Milletvekillerine sesleniyorum, buyurun sizin çocuklarınız nerede bizimkiler nerede. Artık yeter diyoruz. Evlatlarımızı geri istiyoruz." dedi.

❝DİYARBAKIR ANNELERİNE SELAM OLSUN❞ 

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde 1 yılı geride bırakan anneleri unutmadı. 

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan, cesur annelere...Diyarbakır Annelerine selam olsun!" ifadelerini kullandı.

"AİLELERİN YANINDAYIZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerinin 1'inci yıl dönümünde ailelere destek oldu.

Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 1. yılı. Evlatlarını eli kanlı terör örgütünün elinden almak için eylem yapan aileler destansı bir mücadele ortaya koyuyor. Evlatlarını terör bataklığından kurtarmak isteyen ailelerin yanındayız."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan koronavirüs testi pozitif çıkanlara: Allah rızası için dışarı çıkmayın
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış geliyor
Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif
Kahramanmaraş'taki 'dünyanın en saçma binası' yıkılıyor
ABD Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı

ABD Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdı

3 Eylül Perşembe altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve

3 Eylül Perşembe altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları

Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yapt&

Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı

Vampir kelebek'ten sonra 'patates böceği

Vampir kelebek'ten sonra 'patates böceği