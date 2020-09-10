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10 Eylül 2020 Perşembe 12:08 | Son Güncelleme:

Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kastettiği, “Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...” ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Erol Mütercimler, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında din eğitimi ve kurumlarının tartışıldığı sırada, "O imam hatipten mezun olmuş olanlara bakın karşımıza ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." sözlerini sarf etmişti.

Konuşmanın ardından, imam hatip mezunları ve toplumun birçok kesimi Mütercimler'e sert tepki gösterdi. İmam hatip mezunları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mütercimler hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

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