Diyanet'ten cuma namazı açıklaması! 'Öğle namazının kılınması yeterlidir'

TRT Haber'den yer alan habere göre; Bugün cuma namazı için sela okunmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı yeni önlemler aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla hazırlanan yazı müftülüklere gönderildi.

Yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

Bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

Alınan karar gereği, bugün ve miraç kandili olan cumartesi gecesi cami ve mescitler kapalı tutulacak. Ayrıca Cuma namazı için sela okunmayacak.

Diyanetin daha önce aldığı kararla Cuma ve vakit namazlarının cami ve mescitlerde cemaatle kılınmayacağı açıklanmıştı.

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

CUMA NAMAZI YERİNE ÖĞLE NAMAZI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda Sahabe-i Kiram'ın namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının bilindiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir."