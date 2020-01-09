Diyanet TV Hac kuraları canlı izleme linki: 2020 Hac kura çekilişi canlı yayın hangi kanalda?

Diyanet TV canlı yayını izleme linki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hacca gidecek olan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Kura çekilişi saat 10.00'da başladı. Salonda olmayanlar Diyanet TV'den kura çekilişini canlı izleyebilecek. 2020 Hac kura çekilişi canlı izleme linki haberimizde yer alıyor..

HAC ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Diyanet 2020 Hac kura çekilişi bugün saat 10.00’da başladı. Kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat 21.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.

DİYANET TV HAC KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Diyanet TV'yi izleyebilmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz. Türksat ve Eutelsat olarak farklı farklı frekansları kullanarak uydu bağlantınız sayesinde canlı yayını takip edebilirsiniz. Eğer uydunuzda Diyanet TV yüklü ise yine aşağıdaki listeden kanal numarasını öğrenebilirsiniz

DİYANET TV CANLI YAYIN FREKANSLARI



TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA

Frekans: 10762 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YAMAL 300K (90°E)

Frekans: 10972 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 11.200

FEC: 3/4

DIGITURK

Kanal 68

DSMART

Kanal 104

KABLO TV

Kanal 555

TİVİBU

Kanal 49