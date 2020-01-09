Diyanet TV Hac kuraları canlı izleme linki: 2020 Hac kura çekilişi canlı yayın hangi kanalda?
Diyanet TV canlı yayını arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 Hac kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün 2020 yılında kutsal topraklara gidecek olan kişileri belirliyor. Diyanet TV canlı izleme linki haberimizde yer alıyor..
Diyanet TV canlı yayını izleme linki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hacca gidecek olan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Kura çekilişi saat 10.00'da başladı. Salonda olmayanlar Diyanet TV'den kura çekilişini canlı izleyebilecek. 2020 Hac kura çekilişi canlı izleme linki haberimizde yer alıyor..
DİYANET TV HAC KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HAC ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Diyanet 2020 Hac kura çekilişi bugün saat 10.00’da başladı. Kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat 21.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.
DİYANET TV HAC KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
Diyanet TV'yi izleyebilmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz. Türksat ve Eutelsat olarak farklı farklı frekansları kullanarak uydu bağlantınız sayesinde canlı yayını takip edebilirsiniz. Eğer uydunuzda Diyanet TV yüklü ise yine aşağıdaki listeden kanal numarasını öğrenebilirsiniz
DİYANET TV CANLI YAYIN FREKANSLARI
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA
Frekans: 10762 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
YAMAL 300K (90°E)
Frekans: 10972 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4
DIGITURK
Kanal 68
DSMART
Kanal 104
KABLO TV
Kanal 555
TİVİBU
Kanal 49