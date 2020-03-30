Diyanet koronavirüsle mücadele için sahada

Türkiye'nin koronavirüs salgınını karşı dört koldan mücadeleye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu mücadeleye yoğun destek veriyor.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maraşlı koronavirüs salgınına karşı mücadelede Diyanet camiasının sahada olduğunu belirtti.

Maraşlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Salgınla mücadelede Diyanet olarak sahadayız. Şu an itibariyle İstanbul'da; 1700 arkadaşımız Vefa Koordinasyon Merkezlerinde, 1000 arkadaşımız Valiliğimizin koordine ettiği diğer hizmetlerde, 120 arkadaşımız ise 112 Acil'de İletişim operatörü olarak hizmet vermekte.