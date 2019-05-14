Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,8578
  • 254.583
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyanet İşleri Başkanlığında 4 isim görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanlığında 4 isim görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanlığında 4 isim görevden alındı

Resmi Gazete yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı atama kararına göre, Hac ve Umre Hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı görevlerinden alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız görevlerinden alındı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince verildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında aldığı nafakayı açıkladı
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
Diyetisyen Merve Bilge Atalay, genç kalmanın sağlıklı beslenmeyle doğrudan ilişkisi olduğunu söyleye

Genç Kalmanın Sırrı Nedir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yalova'da salebin hasadına başlandı

Ramazan ayında işçi ve işverenin yükümlülükleri nelerdir?