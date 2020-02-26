Diyanet İşleri Başkanlığı yalan haberlere cevap verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Aile ve Dini Rehberlik Büroları’nda şiddet mağdurlarına yanlış yönlendirme ve telkinlerde bulunulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmayan haberler olduğunu belirtti.

Başkanlık; kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu, hukukî, dinî ve ahlâkî bakımdan hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini, şiddetle mücadelenin vazgeçilemez bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kadının hakları ve saygınlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için kesintisiz bir şekilde faaliyet yürüttüğünü belirten Diyanet; projeler, seminerler, konferanslar, televizyon programları, sohbetler, vaazlar ve hutbelerle ülkemizin dört köşesinde kadına yönelik şiddeti sona erdirmek; adalet, sevgi ve saygı eksenli bir anlayışı güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 yılından beri “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” projesi kapsamında erkek ve kadın toplam 100 bin 80 personeline eğitim veriyor.

Öte yandan il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak görev yapan 407 adet Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda 3 bin 267 personele aile sorunlarının başında gelen şiddet konusunda farkındalık çalışmaları yürütüyor. Ayrıca kendilerine başvuran vatandaşlara dini danışmanlık ve rehberlik yapıyor. Bu nedenlerle şiddeti mazur görmek, şiddet vakasını geçiştirmek, konuyu ibadet ya da sabır telkiniyle bastırmak konusunda kabul edilemeyecek haberler olduğuna dikkat çeken Diyanet, bütün birimleriyle her türlü şiddetle mücadele etmeye, kadının onuru, hakları ve dokunulmazlığı konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmeye ve merhamet toplumunun inşası için hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.