Diyanet İşleri Başkanlığı hac duyurusu yaptı! 2020 hac ertelendi mi? İşte detaylar…

Korona virüs salgını dünya çapında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Coronavirüs önlemleri çerçevesinde umre ziyaretleri geçici süreliğine askıya alınmıştı. Hac ibadeti için başvuru yapıp gitmeye hak kazanan Müslümanlar, hac iptal mi olacak? sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın güncel duyurusu haberimizde…

2020 HAC ERTELENDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda hac işlemlerinin ikinci bir karara kadar durdurulduğu açıklandı. Yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2. ve 3. taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."