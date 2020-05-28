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  3. Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması
28 Mayıs 2020 Perşembe 13:38 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Cuma namazı açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız" dedi. Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.


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