Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Malazgirt Zaferi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Malazgirt Zaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

#MalazgirtZaferi ’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve #BüyükTaarruz ’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 26, 2020