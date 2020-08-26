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  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Malazgirt Zaferi mesajı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:54 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Malazgirt Zaferi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Malazgirt Zaferi mesajı
DHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dilediğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Malazgirt Zaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi. 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#MalazgirtZaferi’nin başkomutanı Sultan Alparslan ve #BüyükTaarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun.</p>&mdash; Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 26, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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