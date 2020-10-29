29 Ekim 2020 Perşembe 23:47 | Son Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki terör saldırısına kınama
AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısını kınadı.
Erbaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırkı ne olursa olsun bu beş şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum."