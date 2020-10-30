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30 Ekim 2020 Cuma 18:20 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan deprem paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan deprem paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların camilerde kalabileceğini belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"EVLERİNE GİREMEYENLER CAMİLERİMİZDE DİLEDİKLERİ KADAR KALABİLİRLER"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasını yaptı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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