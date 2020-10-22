Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Almanya'daki cami baskınına kınama: Muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Almanya'daki camiye polisin botlarıyla baskın yapmasını kınadı.

Başkan Erbaş paylaşımında, "Almanya'nın başkenti Berlin’de bölgenin merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii’ne sabah namazı vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Özellikle Avrupa’da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez!" dedi.

