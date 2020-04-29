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  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kendisine verilen destek için teşekkür paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kendisine verilen destek için teşekkür paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kendisine verilen destek için teşekkür paylaşımı

Son Dakika Haberleri.. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.

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