Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7662
  • 7,5731
  • 374.19
  • 108880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
03 Haziran 2020 Çarşamba 14:32 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardığı için öldürülen Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinledikleri için arkadaşıyla uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Nihat Çakan’a taziyelerini ileten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Gencimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Sizlere de sabırlar ihsan eylesin” dedi.

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dille getiren Erbaş, “Bu olaylar, olmasını istemediğimiz şeyler. Sizin beyanınızdan anladığımız kadarıyla evladımızın ezan-ı muhammediye saygısızlığı önlemek için uyarıda bulunmuş. Onun hakikaten inançlı olması, evden abdestini alarak çıkmış olması, bunlar bizim bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor” diye konuştu.

Erbaş, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un “’Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’ dizeleriyle ezanın önemine dikkat çekerek, çocukların, gençlerin ezanın öneminin farkında olarak yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Çocuğumuzun ölmesine sebep olanları da Allah ıslah etsin” diyen Erbaş, şunları söyledi:

“Devletimiz, hukuk ve adalet ne gerektiriyorsa inşallah ona göre en kısa zamanda cezalarını verir. Biz bu noktada adalete güveniyoruz. İnşallah hak ettikleri cezalarını alırlar ve bu da ibret olur. Bundan sonra bizim yapacağımız hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli takibatı ve çalışmaları yapmak. Evladımız inşallah şehittir. Kardeşimizin mekanının cennet, makamının ali olması, bundan sonra millet olarak bizi üzecek bu tarz hadiselerin olmaması için dua etmektir.”

Erbaş’a ziyaretinde Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan eşlik etti.

İHA


Bitlis'te 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
Soner Yalçın'ın kaçak villasıyla ilgili skandal büyüyor
Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı
Burası İstanbul'un göbeği... Bir İSKİ rezaleti daha...
ABD'de beklenen asıl tehlike açıklandı: Eğer protestolar devam ederse...
ABD'de öfke dinmiyor... Genelkurmay Başkanı sokağa indi

ABD'de öfke dinmiyor... Genelkurmay Başkanı sokağa indi

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı! Türkiye'den hangi takım listede?

WhatsApp kullanıcılarını bir yenilik daha! WhatsApp'a gelen yeni ö

WhatsApp kullanıcılarını bir yenilik daha! WhatsApp'a gelen yeni özellik nedir?

2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak

2020 İlkbahar/Yaz trendlerinde gömlek elbiseler ön planda olacak