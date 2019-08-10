Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı mesajında, "Bayramın neşesini insanlık ailesinin her ferdine ulaştırmaya gayret edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı görüntülü mesajında, "Hacılarımızla birlikte milletimiz, geleceğimiz ve bütün insanlık adına dua ve niyazda bulunduğumuz kutsal topraklardan sizleri hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ'TAN KURBAN BAYRAMI MESAJINI İZLEMEK İÇİN TIKLA

Allah’ın müminlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın hazzını ve heyecanını yaşadıklarını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"BAYRAMIN BEREKETİNİ BERABER YAŞAYALIM"

"Kurban Allah'a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolüdür. Rabbimize, birbirimize, iyiye, doğruya yakınlaşmayı ifade etmektedir. Bayramlar ise hayatı sekinet ve huzura dönüştüren, sevgi bağlarımızı güçlendiren paylaşma ve dayanışma günleridir. Birbirimizi hatırlamak, kardeşlik ahdimizi yenilemek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli fırsatlardır. Bayramlar hep beraber yaşanırsa sevinçler çoğalır, gönüller muhabbetle dolar, bütün yeryüzünün neşesi olursa hakiki anlamını bulur. Bu itibarla, bayram vesilesiyle anne-babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek gönüllerini ihya edelim. Kimsesiz, yaşlı ve yalnız olanları hatırlayarak bayramın bereketini beraber yaşayalım. Bayrama hasret kalanların; yetim, garip, mazlum ve muhtaçların bayram sevinci olalım. Çocuklarımızı da bayramın coşkusuyla buluşturarak onların zihinlerinde kalıcı hatıralar bırakalım."

Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acıların, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafya farkı gözetmeden bayramın neşesini insanlık ailesinin her ferdine ulaştırmaya gayret edelim.Bu duygu ve düşüncelerle, vahyin şehri Mekke'den, Arafat'ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; bu bayramın barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftin gözlerden uzak tatili
'Cio Baba'dan muhabirlere tehdit
Tuba Büyüküstün'ün Afrika stili
Çağla Şıkel'den Bodrum'da ayran isyanı!
Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin'den tatil pozu
<p>Operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçilirken, Operasyon anı da san

Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe! O Anlar Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mide sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?

Çiğ yumurtanın faydalarını biliyor musunuz?