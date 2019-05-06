Diyanet açıkladı: Bu yıl neden 29 gün oruç tutuyoruz

11 ayın sultanı Ramazan geldi, ilk sahura kalkındı, teravih namazı kılındı ve bu akşam da ilk iftar yapılacak.

"AYIN EVRELERİ..."

Bu yıl Ramazan'ın neden 29 gün süreceğini açıklayan Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, "Ayın evreleriyle alakalı bir durum. Dünya, ay ve güneş üçü bir konuma geldikleri zaman İslam literatüründe içtima, astronomi literatüründe ise kavuşum dediğimiz bir durumda olur.

"İKİ HİLALİN BİRBİRİYLE GÖRÜLMESİ ARASINDAKİ ZAMAN"

Bu durumdan tekrar bir sonraki kavuşuma 29 buçuk gün geçmektedir. Bu sebeple bundan 8 derece açıldığı zaman hilalin ilk defa görüldüğü zaman belirlenir. Bu hilallerin iki hilalin birbiriyle görülmesi arasındaki zaman 29 buçuk gün olduğu için 29 gün veya 30 gün aylar çekebilir. Kemeri aylar, bu sene de Ramazan 29 gün çekti." ifadelerini kullandı.