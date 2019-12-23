Divanu Lugati't Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Divanu Lugati't Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 23 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Divanu Lugati't Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Divanu Lugati't Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir?
A: Ninni
B: Bilmece
C: Efsane
D: Fıkra
Doğru cevap: A Ninni