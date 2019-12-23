Kim Milyoner Olmak İster sorusu Divanu Lugati't Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Divanu Lugati't Türk'te geçen balu balu terimiyle ifade edilen hangisidir?

A: Ninni

B: Bilmece

C: Efsane

D: Fıkra

Doğru cevap: A Ninni