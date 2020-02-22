Kim Milyoner Olmak İster sorusu Divan edebiyatında Rahşiye adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Divan edebiyatında Rahşiye adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?

A: At

B: Bülbül

C: Ceylan

D: Deve

Doğru cevap: A At