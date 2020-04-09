DİTİB'ten örnek davranış... Fransa'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris'te hastaneler, sağlık çalışanları, ambulans, güvenlik görevlileri ve sokakta kalan evsizlere ücretsiz yemek dağıtıyor.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris’te hastaneler, sağlık çalışanları, ambulans, güvenlik görevlileri ve sokakta kalan evsizlere ücretsiz yemek dağıtıyor.
France DITIB a réalisé la distribution de repas aux personnels soignants de 5 hôpitaux, aux force de l’ordre et au SAMU. Nous remercions toutes les personnes qui ont pu contribuer à cet esprit de solidarité. pic.twitter.com/EyAkSfLpFm— France DITIB (@FransaDITIB) April 6, 2020