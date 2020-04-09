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  3. DİTİB'ten örnek davranış... Fransa'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

DİTİB'ten örnek davranış... Fransa'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

DİTİB'ten örnek davranış... Fransa'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris'te hastaneler, sağlık çalışanları, ambulans, güvenlik görevlileri ve sokakta kalan evsizlere ücretsiz yemek dağıtıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris’te hastaneler, sağlık çalışanları, ambulans, güvenlik görevlileri ve sokakta kalan evsizlere ücretsiz yemek dağıtıyor.


Koronavürüs avcısı yerli üretim 'Mikronsis'

Koronavürüs avcısı yerli üretim 'Mikronsis'

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