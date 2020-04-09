DİTİB'ten örnek davranış... Fransa'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris’te hastaneler, sağlık çalışanları, ambulans, güvenlik görevlileri ve sokakta kalan evsizlere ücretsiz yemek dağıtıyor.

France DITIB a réalisé la distribution de repas aux personnels soignants de 5 hôpitaux, aux force de l’ordre et au SAMU. Nous remercions toutes les personnes qui ont pu contribuer à cet esprit de solidarité. pic.twitter.com/EyAkSfLpFm