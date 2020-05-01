Disleksi ne demek, belirtileri neler? Disleksi olan ünlüler kimler? İşte Aslı Enver ve diğer ünlüler…

Disleksi ne demek, belirtileri neler? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından gündemde yerini aldı. Disleksi, en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biridir. Asıl sorunları hafıza ve dil ile ilgilidir. Aslı Enver de daha önce verdiği bir röportajda disleksi hastası olduğunu açıklamıştı. Disleksi olan ünlüler kimler? sorusunun yanıtı haberimizde…

DİSLEKSİ NE DEMEK?

Disleksi, en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biridir. Asıl sorunları hafıza ve dil ile ilgilidir. Disleksi olan kişiler her şeyi unutur ve dil ile ilgili derslerde sıkıntı çektikleri bilinmektedir. Bazıları okul zamanında hızlı konuşabilir. İnsanlar da onları pek dikkate almazlar. Normal bir insan okuma, yazma ve anlama gibi eylemler için beyninin sol ön lobunu kullanır. Disleksi olan kişiler sol ön lobu kullanmakta zorluk yaşarlar. Günümüzde ise disleksi olan kişilerin sayısal zekası çok yüksektir. Okul zamanlarında matematik ve fizik derslerini çok severler. Fakat sözel konuları beceremeyebilirler. Disleksi olan kişilerin sözel zekaları düşük veya geri değildir. Aksine çok güçlü sözel zekaları vardır. Normal bir insanın hayal gücünün en az 2 katına sahiptirler. Disleksi olan çoğu kişinin en büyük düşmanı kitaptır. Bazıları bir kitabı anlamak için aynı kitabı 5-6 kere okur. Disleksi olan insanlar üstün zekalı insanlardır ve bir kısmı ise dahidir.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disleksi çocuklar, benzer sesteş harfleri karıştırma, D ile B gibi, M ile N gibi harf atlama veya ekleme, alfabeyi öğrenmede güçlük çekme, organize olamama, verilen talimatları takip etmede zorlanma, yön ve zaman kavramlarını karıştırma gibi öğrenme güçlüğü gösterebilirler. Disleksi okuma, yazma, öğrenme, ifade etme, anlatma becerileriyle birlikte özellikle matematik becerilerinin kazanılıp ifade edilmesinde ortaya çıkan öğrenme bozukluğudur. Çocuklarda çok yaygın olarak görülür ancak zeka geriliğiyle karıştırılmaması gereken bir durumdur. Çünkü zeka olarak yaşıtlarından ileri durumda bulunan çocuklarda da disleksi görülme tehlikesi vardır.

DİSLEKSİ OLAN ÜNLÜLER

Aslı Enver daha önce verdiği bir röportajda disleksi hastası olduğunu açıklamıştı. Enver yaptığı açıklamada, “Disleksi (öğrenme bozukluğu) olduğum için ekstra zamana ihtiyacım var ama disleksi çok tanınmadığı için ekstra zaman filan vermiyorlar. Bizim sınava çalıştığımız sırada Hayat Bilgisi işi geldi. Oradan da harçlık çıkarmaya başladım.” demişti.

Dislek olan diğer ünlüler ise şu şekilde;

Walt Disney

Prens Harry

Wolfgang Amadeus Mozart

Tom Cruise

Stephen Hawking

Winston Churchill

John Lennon

Thomas Edison

Sylvester Stallone

Agatha Christie

Leonardo da Vinci

Albert Einstein

Pablo Picasso