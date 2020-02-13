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  3. Dışişleri'nden Suriye'nin '1915 Olayları' kararına tepki

Dışişleri'nden Suriye'nin '1915 Olayları' kararına tepki

Dışişleri'nden Suriye'nin '1915 Olayları' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Rejimi Parlamentosu’nun 1915 Olayları'na dair kabul ettiği karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Suriye Rejimi Parlamentosu’nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır.

Bu rejimin neden olduğu insani dram hala devam etmekte, tarihin en vahim felaketlerinden biri sınırımızda yaşanmaktadır.

Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise, iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir.


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