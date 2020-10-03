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03 Ekim 2020 Cumartesi 09:42 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından NATO açıklaması

Dışişleri Bakanlığından NATO açıklaması
DHA

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı,  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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