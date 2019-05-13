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  3. Dışişleri'nden Kırgızistan'a çok sert FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri'nden Kırgızistan'a çok sert FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri'nden Kırgızistan'a çok sert FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hami Aksoy, Hami Aksoy’un Kırgızistan Başmüftülüğünün Düzenlediği İftar Yemeğine FETÖ Mensuplarının davet edilmesi hakkında açıklama yaptı. Aksoy yaptığı açıklamada, " 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftara ülkedeki FETÖelebaşılarının da davet edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine FETÖ mensuplarının davet edilmesi hakkında bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Kırgızistan Başmüftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşılarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadelenin en temel önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."

AA

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