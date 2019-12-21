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Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması

Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın İsrail tarafından, Batı Şeria ve Gazze'de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamasında, "İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin'de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde İsrail, bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin de etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edecektir. Bu bağlamda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu konuda soruşturma başlatmasını teşvik ediyor ve tüm uluslararası toplumu bu yönde atılacak adımları desteklemeye davet ediyoruz. Ayrıca, İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerinde suç ortaklığı yapmış ve buna hâlâ devam eden ülkelerin yaptıkları açıklamaların da hiçbir değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

(DHA)


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