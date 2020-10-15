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15 Ekim 2020 Perşembe 17:31 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına kınama

Dışişleri'nden işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan işgalci Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan’ın son olarak bugün Terter’e saldırısı sonucunda, bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştır.

Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim’de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir. İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir.

Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Türkiye’nin, Can Azerbaycan’ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır.

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