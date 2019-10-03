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Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulunarak, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir." açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yayımlanan seyahat uyarısında, "Başkent Bağdat  dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana  devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu  aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda  Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları  yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel  güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer  verildi.

Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyabilecek Türk vatandaşları  ile Irak'taki yakınlarından haber alamayanların Konsolosluk Çağrı Merkezi ( 90  312 292 29 29) ile iletişim kurabilecekleri vurgulanan uyarıda, Türkiye'nin  Bağdat Büyükelçiliğine de  964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve  embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri  kaydedildi.
 
IRAK'TAKİ GÖSTERİLER
 
Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 8 kişi  yaşamını yitirdi. "Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle  düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi  de yaralandı.
 
Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken,  başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.
 
Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya  mecralarına erişimi de durdurmuştu.
 
Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu  kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma  geçirmişti.
 
Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan  göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.

AA
 

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