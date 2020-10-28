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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:33 | Son Güncelleme:

Dışişlerinden Beyrut'taki çirkin saldırıya kınama

Dışişlerinden Beyrut'taki çirkin saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Beyrut Büyükelçiliği önünde işgalci Ermenistan gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının yakılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Beyrut Büyükelçiliği önündeki çirkin eylemlerle ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde 26 Ekim 2020 tarihinde Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yakıldığı öğrenilmiştir. Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz.

<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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