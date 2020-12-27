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27 Aralık 2020 Pazar 21:50 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Belucistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri'nden Belucistan'daki terör saldırısına kınama
DHA

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı ve helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Belucistan'daki menfur terör eylemini kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı ve helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında ve Gilgit-Baltistan bölgesindeki helikopter kazasında 11 Pakistan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Belucistan'daki menfur terör eylemini kınıyoruz. Terör saldırısında ve helikopter kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" dedi.
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