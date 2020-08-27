Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3395
  • 8,6709
  • 457.065
  • 1108.13
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı
27 Ağustos 2020 Perşembe 13:57 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı
DHA

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Rusya ABD'yi suçladı: Devriyeyi engellemeye çalıştılar
Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
İlk kez görüntülendi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanma testi
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Tüm Türkiye'yi saracak: Çöl sıcakları geliyor
Rusya 60 yıldır gizlediği Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı: Hiroşima'dan 3333 kat daha güçlü

Rusya 60 yıldır gizlediği Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı: Hiroşima'dan 3333 kat daha güçlü

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler

Diyarbakır'daki narko-terör operasyonu sürüyor

Diyarbakır'daki narko-terör operasyonu sürüyor

Evlatlarım dediği güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmı

Evlatlarım dediği güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor