Dışişleri'nden Afganistan'a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.