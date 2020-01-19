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Dışişleri: Yemen'deki saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri: Yemen'deki saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen, 70 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen’de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

DHA


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