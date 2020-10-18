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18 Ekim 2020 Pazar 15:17 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a harita tepkisi: Hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a harita tepkisi: Hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır
AA

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "İnsan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan'ın bu iddiası hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır." açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de arama-kurtarma sorumluluk sahasını genişletmesine yönelik Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına, "Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıyıdaş iki ülkenin örtüşen arama-kurtarma sorumluluk sahaları hususunda 1979 Hamburg Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi’nin hükümleri uyarınca ülkemizin ısrarlı iş birliği ve eş güdüm çağrılarını yanıtsız bırakmaya devam etmektedir." sözleriyle yanıt verdi.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasıyla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki arama kurtarma sorumluluk sahasını genişletilmesiyle ilgili yaptığı açıklamayı "mesnetsiz" olarak nitelendiren Aksoy, "Arama-kurtarma alanları egemenlik değil, hizmet sahalarıdır. Bu bakımdan kendi kara sularını kapsamayan, insan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı, egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan’ın bu iddiası hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır." ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemenin Türkiye'nin halihazırda fiilen arama kurtarma hizmetleri verdiği alanlarda bugünün şartlarına göre güncelleme olduğunu belirten Aksoy, "Ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahası, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızdaki faaliyetlerimizin emniyetini de sağlamak için genişletilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Türkiye'nin çevre denizlerde yürüttüğü arama kurtarma faaliyetlerinin siyasi değil, insani nedenlerle olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıyıdaş iki ülkenin örtüşen arama-kurtarma sorumluluk sahaları hususunda 1979 Hamburg Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi’nin hükümleri uyarınca ülkemizin ısrarlı iş birliği ve eş güdüm çağrılarını yanıtsız bırakmaya devam etmektedir. Ayrıca, söz konusu sahaların bir egemenlik alanı olduğunu iddia etmek suretiyle Yunanistan insan yaşamının güvenliğini ikinci planda tutmakta beis görmemiş, Ege Denizi’nde zor duruma düşen düzensiz göçmenlere reva gördüğü insanlık dışı muamele ile bu tutumunu gözler önüne sermiştir.

Türkiye'nin bölgede insan yaşamına yönelik tehlike oluşturan her türlü olaya müdahale için operasyonel yetkinliğe sahip tek ülke olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bu çerçevede, ülkemizin arama kurtarma sorumluluk sahasının genişletilmesi, dünyada deniz ve hava trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Ege ve Doğu Akdeniz’in fiilen de insan yaşamı için daha güvenli hale gelmesi için atılmış önemli bir adımdır." açıklamasını yaptı.

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