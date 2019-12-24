Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9497
  • 6,6037
  • 283.568
  • 112175
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den Atina'ya kundaklama tepkisi: Şiddetle protesto ediyoruz

Türkiye'den Atina'ya kundaklama tepkisi: Şiddetle protesto ediyoruz

Türkiye'den Atina'ya kundaklama tepkisi: Şiddetle protesto ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Yunan makamları nezdinde sözlü ve yazılı girişimlerde bulunuldu, tedbir alınması istendi" denildi.

Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün (23 Aralık) sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz.

Bu vahim hadiseye ilişkin tepkimiz, gerek Bakanlığımızca Ankara’da Yunanistan Büyükelçisi, gerek Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gösterilmiş olup, gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur.

Yunanistan’daki diplomatik personelimize ve mal varlıklarına yönelik benzer olaylar maalesef son yıllarda artmaya başlamıştır.

Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını sağlamalarını bekliyoruz.


'Tatil masraflarımı Guido ödüyor'
Deniz Çakır EDHO'ya geri mi dönüyor?
Çukur'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor
Reynmen'in eski mesleği duyanları şoke etti!
Serenay ile Kerem barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı
<p>Annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Şaban Karaoğlu´nun en büyük hayali

Şaban´ın Askerlik Hayali Gerçek Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'de bir ilk! Şekil değiştirebilen uçak kanadı yapıldı

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi