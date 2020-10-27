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27 Ekim 2020 Salı 17:17 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir medresede bugün (27 Ekim) meydana gelen patlama sonucunda birçok ölü ve yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum çocukları ve öğretmenleri hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, "Pakistan’ın Peşaver şehrinde bir medresede bugün (27 Ekim) meydana gelen patlama sonucunda birçok ölü ve yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum çocukları ve öğretmenleri hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Masum çocukları ve öğretmenleri hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, yaralılara acil şifalar ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir medresede el yapımı patlayıcının yol açtığı patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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