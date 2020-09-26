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26 Eylül 2020 Cumartesi 15:32 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki saldırıyı kınadı
DHA

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Baga bölgesinde Borno Eyalet Valisi'nin konvoyuna yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Baga bölgesinde Borno Eyalet Valisi'nin konvoyuna yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya’nın Baga bölgesinde Borno Eyalet Valisi’nin konvoyuna yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Nijerya halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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