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  3. Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik çirkin saldırıya kınama!
01 Haziran 2020 Pazartesi 19:48 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik çirkin saldırıya kınama!

Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik çirkin saldırıya kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz." denildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamaların paylaşıldığı belirten açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır."

KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.


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