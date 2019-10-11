Dışişleri Bakanlığı'ndan BM yetkilisinin ifadelerine kınama

Hami Aksoy, Moumtzis'in ifadeleri hakkındaki soruya cevabında, "Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz ve külliyen reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, 4 milyona yakın Suriyeli'yi barındırdığını, Suriye'de milyonlarca kişiye insani yardım sağladığını hatırlatan Aksoy, "Ülkemizin Suriye halkına yardımlarını en iyi bilmesi gereken Bölgesel Koordinatör'ün haddini aşarak yaptığı bu sorumsuz açıklamaya karşı tepkimiz BM'deki muhataplarımıza iletilmiştir." açıklamasını yaptı.

Aksoy, şunları ifade etti:

"Terör örgütü PYD/YPG tarafından Kürtler başta olmak üzere Süryaniler, Keldaniler, Aramiler ve bütün bölge halkına baskı ve şiddet uygulanırken, söz konusu şahsın herhangi bir hassasiyet göstermemesi de bu hastalıklı bakışın tezahürü olarak görülebilir. Keza, Srebrenitsa soykırımının önlenmesi için en güçlü çabayı ülkemiz sarf etmiş olup, bunun aynı coğrafyadan gelen bir BM görevlisince gayet iyi bilindiği aşikardır. Dolayısıyla, Türk kamuoyu açısından büyük hassasiyet arz eden Srebrenitsa soykırımının çarpık bir zihniyetle bu şekilde suistimali asla kabul edilemez."