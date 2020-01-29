Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'nın PKK kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Belçika Federal Savcılık yetkililerinin, Belçika Yüksek Mahkemesi’nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirdiği hatırlatıldı. "Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır" denilerek, hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkan Belçika'nın bir terör örgütünü ideolojik nedenlerle aklayan bu kararının ibret verici olduğunu vurgulandı.

'KARAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÖZENDİRECEKTİR'

Belçika yargısının bu kararının, aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşın ölümünden sorumlu olan ve Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık bir destek mahiyetinde olduğu belirterek, "Başka ülkelerde insanları katletse de benim ülkemde uslu durduğu sürece bir sorun yok' anlayışıyla alınan bu karar, iki yüzlülük örneğidir ve terörün tüm toplumlar için tehdit teşkil ettiğini de görmezden gelmekte olup, terör örgütlerini özendirecektir. Büyük çelişkiler barındıran ve hukuki olmaktan çok siyasi nedenlerle alındığını bildiğimiz bu karar, Belçika mevzuatının kurucu ülke olarak ev sahipliği yaptığı AB'nin müktesebatıyla da çeliştiğini göstermektedir. Bu karar ayrıca, Belçika mevzuatının bu ülkenin terörizmle mücadele konusunda, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları olmak üzere, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil ettiğini de gözler önüne sermiştir" denildi.

'DEAŞ'IN BU SORUMSUZCA KARARI İSTİSMAR EDECEĞİ AŞİKÂRDIR'

Belçika Hükümetinin vahim ve çelişkili kararı düzeltecek her türlü adımı ivedilikle atmasını ve terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesini artırarak sürdürmesi beklendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece terör örgütü PKK’nın değil, geçmişte Belçika halkını da acımasızca hedef alan DEAŞ gibi terör örgütlerinin bu sorumsuzca kararı istismar edeceği aşikârdır. Dolayısıyla, terörizmle uluslararası mücadeleyi zafiyete uğratma amacına matuf bu tür girişimlerin sorumluluk sahibi tüm paydaşlarca da kınanmasını bekliyoruz. Türkiye, her koşulda tarihin doğru tarafında kalmaya devam ederek, insanlık karşısındaki en büyük tehditlerden biri olan terörün her türlüsüne karşı mücadelesini, gerek yasal zeminde gerek sahada aldığı etkin önlemlerle, terör örgütlerinin kökünü kazıyıncaya dek sürdürecektir."

DHA