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  3. Dışişleri Bakanlığından Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki: Hayretle karşılıyoruz
02 Eylül 2020 Çarşamba 00:21 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki: Hayretle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığından Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki: Hayretle karşılıyoruz
AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt vererek tepki gösterdi.

AA'nın aktardığı habere göre, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır." ifadelerini kullanan Aksoy, Avusturya hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle Türkiye'yi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşıladıklarını bildirdi.

Yapılan beyanların, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha gösterdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz."
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki: Hayretle karşılıyoruz
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