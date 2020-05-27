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  3. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Türkiye, AB'nin muhafızı değildir
27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:57 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Türkiye, AB'nin muhafızı değildir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Türkiye, AB'nin muhafızı değildir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Euronews'e mülakat veren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın göç konusuna ilişkin ifadeleri hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, “Avrupalı yaşam tarzının teşvikinden sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın göç konusunda kullandığı ifadeler, bir Avrupa Birliği görevlisinden daha çok Yunan hükümeti üyelerinin siyasi söylemini andırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Hami Aksoy, “Türkiye, Avrupa Birliği’nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı değildir ve olmayacaktır. Düzensiz göç olgusundan fazlasıyla muzdarip ülkemiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımı istemektedir“ ifadesini kullandı. 


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