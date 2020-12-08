Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belgrad Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere yeni atamalar yapıldı.

AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buna göre, Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğine, Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine atandı.

HAMİ AKSOY BELGRAD BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.