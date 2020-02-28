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  3. Dışişleri Bakanlığı: Sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketi sürdürülebilir

Dışişleri Bakanlığı: Sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketi sürdürülebilir

Dışişleri Bakanlığı: Sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketi sürdürülebilir

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"İdlip’te yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır. Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir.

Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir.

Dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur."

 


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