Dışişleri Bakanlığı paylaştı... Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıcı adımları

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden, Yunanistan'ın 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde gerilimi artırıcı adımlarının yer aldığı haritalar ve slaytlar paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oruç Reis sismik araştırma gemisi, rutin bakım ve ikmal işlemleri için 12 Eylül 2020 tarihinde Antalya Limanı’na intikal etmiştir. Oruç Reis ile birlikte, meşru müdafaa amacıyla Oruç Reis’e refakat eden Deniz Kuvvetleri unsurları da rutin faaliyet programlarının icrasına dönmüştür.

Oruç Reis’in limana dönüşünün hemen ardından Yunanistan, 13 Eylül 2020 tarihinde Meis Adası’na Deniz Kuvvetleri unsurları konuşlandırmıştır. Bu tarihten itibaren muhtelif unsurlar Meis’te konuşlu bulunmaya devam etmektedir.

14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Yunanistan ve ABD, Yunanistan’daki Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya’da ortak tatbikat düzenlemiştir. Yunan ordusuna ait Leopard tankları ve ABD ordusuna ait M1 Abrams tankları ile İskeçe’de Petrohori Köyü yakınlarında tatbikat gerçekleştirilmiştir. Halihazırda gerginliğin yükselişte olduğu bir dönemde Türkiye’nin tatbikatı erteleme çağrılarına rağmen, ağır silahların kullanıldığı tatbikat icra edilmiştir.

15 Eylül 2020 tarihinde Yunanistan, silahsızlandırılmış statüde bulunan Sakız Adası’nda askeri tatbikatlar düzenleneceğini bir NAVTEX ile duyurmuştur.

23-24 Eylül 2020 tarihlerinde Yunanistan, aynı şekilde silahsızlandırılmış statüde bulunan Limni Adası’nda atış eğitimleri icra etmiştir.

Yunanistan, Sakız, İstanköy, Rodos ve bu bölgede bulunan diğer adalar dahil olmak üzere silahsızlandırılmış statüdeki adalar etrafında hava tatbikatları gerçekleştirmekten de imtina etmemiştir. 27 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında uluslararası hava sahasındaki geniş bir alanı da etkileyen tatbikatlar için bir NOTAM (Havacılara Duyuru) (A2735/20) yayımlanmıştır.

1 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan, biri 6 Ekim, diğeri ise 8 Ekim 2020 tarihinde düzenlenmek üzere Doğu Akdeniz’de Meis Adası’nın güneyinde kalan bölgelerde askeri eğtimlerin icra edileceğini duyurmuştur.

Yunanistan, Ege Denizi’nde uzun süre yürürlükte kalan ve uluslararası hava sahasında geniş alanları kapsayan seyir duyuruları yayımlamaya devam etmektedir. 11 Kasım – 29 Aralık 2020 tarihleri arasında Ege Denizi’nin her bölgesinde icra edilecek atış eğitimleri dahil Yunan Deniz ve Hava Kuvvetleri faaliyetleri için bir NOTAM (A2931/20) daha yayımlanmıştır.

8 Ekim 2020 tarihinde, Midilli Adası’nda Türkiye kıyılarının hemen önünde bulunan bir alanda, atış eğitimleri de içeren bir tatbikatın 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştur.

Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsünün bir ihlalini daha teşkil edecek şekilde, 9 Ekim 2020 tarihinde, Midilli Adası’nda 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek tatbikat ile eşzamanlı olarak, Sakız Adası’nda 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında atış eğitimlerinin icra edileceği duyurulmuştur.

Süregelen silahsızlandırılmış statü ihlallerinin yanı sıra, Yunanistan, her iki ülkenin milli ve dini günlerde askeri faaliyet icra etmekten imtina etmesini öngören 1988 Atina Mutabakatı hilafına hareket etmekte de tereddüt etmemiştir. Son dönemde Yunanistan, 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramımıza denk gelen iki ayrı tatbikat için seyir duyurusu yayımlamıştır. Türkiye karşılık olarak, Yunanistan’ın milli günü olan 28 Ekim 2020 tarihlerinde tatbikat düzenleneceğini duyurmuştur.

Yunanistan, 13-18 Ekim 2020 tarihleri arasında icra edilecek askeri faaliyetler için 12-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Oruç Reis tarafından yürütülen sismik araştırma faaliyetlerini hem tarih, hem konum bakımından kapsayan bir NOTAM daha yayımlayarak Doğu Akdeniz’deki durumu askerileştirmeye başlamıştır.

Öte yandan, Yunanistan’ın bölgede konuşlandırmak üzere İsrail’den insansız hava aracı temin etmeyi planladığı basına yansımıştır. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandıran taraf olduğu ortadadır. Bu gelişmeler Yunanistan’ın istikşafi görüşmeler öncesindeki art niyetine işaret etmektedir."