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  • Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de Şeref Yıldız'a yapılan saldırıyı kınadı
26 Kasım 2020 Perşembe 11:07 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de Şeref Yıldız'a yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de Şeref Yıldız'a yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca gece saatlerinde düzenlenen çirkin saldırıyla ilgili yayınladığı videoda, "PKK terör örgütünün sadece Türkiye için değil faal olduğu tüm ülkelerin güvenliği ve kamu düzeni için de bir tehdit olduğu gerçeğine dönük güçlü bir hatırlatma..." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca gece saatlerinde düzenlenen çirkin saldırıyla ilgili yayınladığı videoda, "PKK terör örgütünün sadece Türkiye için değil faal olduğu tüm ülkelerin güvenliği ve kamu düzeni için de bir tehdit olduğu gerçeğine dönük güçlü bir hatırlatma..." ifadelerine yer verdi.

İSVİÇRE POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yıldız'ın terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı biliniyordu.

İsviçre polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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