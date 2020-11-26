26 Kasım 2020 Perşembe 11:07 | Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de Şeref Yıldız'a yapılan saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca gece saatlerinde düzenlenen çirkin saldırıyla ilgili yayınladığı videoda, "PKK terör örgütünün sadece Türkiye için değil faal olduğu tüm ülkelerin güvenliği ve kamu düzeni için de bir tehdit olduğu gerçeğine dönük güçlü bir hatırlatma..." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine terör örgütü PKK yandaşlarınca gece saatlerinde düzenlenen çirkin saldırıyla ilgili yayınladığı videoda, "PKK terör örgütünün sadece Türkiye için değil faal olduğu tüm ülkelerin güvenliği ve kamu düzeni için de bir tehdit olduğu gerçeğine dönük güçlü bir hatırlatma..." ifadelerine yer verdi.
PKK terör örgütünün sadece Türkiye için değil faal olduğu tüm ülkelerin güvenliği ve kamu düzeni için de bir tehdit olduğu gerçeğine dönük güçlü bir hatırlatma...⬇️ https://t.co/HWI1v6WiV0— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 26, 2020
İSVİÇRE POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yıldız'ın terör örgütü mensuplarından tehditler aldığı biliniyordu.
İsviçre polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.